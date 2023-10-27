نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فرصة كبرى" تشافي يتحدى ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه ريال مدريد، في الكلاسيكو والذي سيقام ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي يتحدث قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

تشافي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"المشاركة في الكلاسيكو تعني الكثير، فالكل يريد اللعب فيه".

وأضاف:"إنها فرصة كبرى، ونحن نصل في وقت جيد وأحاسيسنا جيدة. كل شيء قابل للتحسن، نلعب هذه المباراة بعد انتصارين حققناهما، ونريد الفوز في هذا اللقاء لتحقيق دفعة أكبر من الثقة".

وتابع:"لقد فوجئت بعودة المصابين، فاللاعبون الذين استبعدناهم ما زالوا يريدون التواجد هناك، لديهم مشاعر أفضل وسنرى كيف سيكون حالهم غدًا، علينا أن ننتظر لرؤية القائمة غدًا لنرى كيف يشعرون اليوم، رغبة الجميع في اللعب أمر رائع".

وأشار:"ليفاندوفسكي بخير، لن أقول شيئًا عن التشكيلة، إنه بخير وسأقرر غدًا

".

وواصل:"الجميع يملك إحساسا جيدا ويريد التواجد في المباراة، لكن الطاقم الفني والطاقم الطبي لا يريدان إجبار أي لاعب على المشاركة. هم يريدون اللعب من باب الالتزام مع الفريق، لكننا سنرى ما سيحصل وغدا سنقرر".

وأردف:"لدينا كانسيلو لإيقاف فينيسيوس، هذا مركزه الطبيعي، غدًا سنرى وسيكون لدينا عدة خيارات، وسنقرر".

وأوضح:": الأفضل سيلعب، الأجهز بنسبة 100٪. ما لايمكننا القيام به هو إجبار من ليس جاهزا على اللعب. اليوم، كانت مشاعرهم جيدة، وغدا سنرى".

واستطرد:"تغير مدريد مقارنة بالعام الماضي... إنهم يلعبون بمهاجمين اثنين أو ثلاثة... يبرز فينيسيوس كثيرًا في العمق، سواء من الجناح أو من مركز 10. إنهم فريق قوي بخصائص كثيرة يجب الحذر منها".

وشدد:"الحظوظ هي نفسها لكلا الناديين. إنها نسبة 50/50. لا يوجد مرشح مفضل على الإطلاق تقريبًا. لا يمكنك التنبؤ بأي شيء، حسب خبرتي لا يمكن التنبؤ بالكلاسيكو".

وأكد:"الانتصارات دافع آخر لتحقيق هذا الرقم القياسي، نحن نشعر بحالة جيدة جدًا في مونتجويك".

وزاد:"من المتوقع أن يكون الملعب ممتلئًا في مونتجويك. هي مباراة لن يفشلنا فيها المشجعون".

وأوضح:"علينا ان نكون حذرين بالدفاع. خطتنا لا تتغير: علينا ان نتحلى بالشجاعة والسيطرة على المُباراة بالكرة".

وأشار:"هجمات مدريد تأتي بطريقة واحدة. لذا علينا أن نكون أكثر حذرًا فيما يتعلق بمسألة المراقبة، لكننا سنواصل الهجوم، وسنفعل ذلك. يجب أن نكون شجعان وأن لا نغير أسلوب لعبنا".

وعن لاعبه جواو فيليكس قال:"لم أكن أعلم أنه لم يسجل في مرمى ريال مدريد من قبل، إنها لحظة جيدة غدًا له وللجميع. يتأقلم جواو بشكل جيد للغاية مع المركز الذي نريده. إنه مركزه المثالي. لا أراه لاعب تسعة صريح، إنه يلعب في مركزه المثالي والذي يشعر فيه براحة أكبر".

وأكمل:"أنا هادئ، أفضل من الموسم الماضي في هذه المرحلة. الناس متحفزون ومتحمسون في الشارع. أرى الكثير من الناس في الشارع، الكثير من القمصان، هناك رغبة في هذه المباراة".

واختتم تصريحاته:"المنافسة بين برشلونة وريال مدريد واحدة من أكبر المنافسات بالتأكيد، في الأرجنتين سيخبرونك أن ريفر-بوكا، في إشبيلية، بيتيس-إشبيلية، هناك ديربي الباسك... لكن أكبر مباراة على مستوى الأندية من المؤكد أنها ستكون الكلاسيكو. الجميع سوف يشاهد المباراة، السيناريو المثالي للقيام بأشياء كبيرة. هذه هي المباريات التي ما دام حلمنا بها كأطفال".