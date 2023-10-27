نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اكتشفه تشافي".. ريال مدريد يُقرب نجم برشلونة من رقم تاريخي في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، لتجهيز بعض الأوراق الرابحة في تشكيل العملاق الكتالوني، بعد الغيابات الهامة التي ضربت صفوق الفريق قبل الكلاسيكو المنتظر أمام غريمه ريال مدريد.

ويواجه ريال مدريد منافسه برشلونة، في قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2023\2024، مساء غدا السبت على ملعب الكامب نو، معقل البلوجرانا.

- يامال يحقق إنجازا جديدا

ويسعى تشافي، للاعتماد على بعض المواهب الشابة التي لفتت الأنظار بشدة في المباريات الأخيرة، والخاصة بالجناح المتألق لامين يامال، الذي نال إشادة وثقة الجميع رغم صغر سنه.

ونشر الصحفي الموثوق جابرييل سانز: " في حالة لعب لامين يامال غدًا، سيصبح أصغر لاعب يلعب في الكلاسيكو في تاريخ الدوري الإسباني بأكمله".

واختتم الصحفي الإسباني:" أنه سيقوم بتحطيم الرقم القياسي السابق للاعب برشلونة السابق فيسنتي مارتينيز من عام 1941".