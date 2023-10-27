نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حطم أساطير".. موهوب برشلونة ينتظر إنجازا غير مسبوق أمام ريال مدريد في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار وشغف جماهير كرة القدم في شتى بقاع العالم، المواجهة الأمتع في الدوريات الأوروبية المختلفة، بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة، والتي تشهد إثارة ومتعة كبيرة اعتادنا عليها.

ويستضيف ملعب الكامب نو، معقل نادي برشلونة، نظيره ريال مدريد، في قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2023\2024.

- رقم أسطوري ينتظر جافي

وحسب موقع "أوبتا" العالمي للإحصائيات، فأن الجوهرة الإسبانية بابلو جافي، نجم البلوجرانا، على أعتاب رقم تاريخي غير مسبوق، حال مشاركته في المواجهة المرتقبة أمام الريال غدا.

حيث سيكون جافي اللاعب الذي لعب أكبر عدد من مباريات الكلاسيكو (قبل سن العشرين في القرن الحادي والعشرين، متفوقا على أسماء كثيرة).

ورغم معاناة العملاق الكتالوني مع الإصابات قبل خوض الكلاسيكو المرتقب، إلا أن كتيبة تشافي هيرنانديز، لا تضع سوى الفوز قي المباراة، لتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.