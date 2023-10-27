نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يعلق على مشاركته مع برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق اللاعب لامين يامال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على مشاركة في الكلاسيكو القادم مع فريقه أمام غريمه التقليدي نادي ريال مدريد غدا السبت.

لامين يامال يعلق على مشاركته مع برشلونة

وتقام غدا السبت والموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وقال لامين يامال في تصريحات له:" من المُستحيل أن يتخيل أي لاعب شاب بسن (15) عام أن يُحقق كل ما حقّقته حتى الآن".

وأكد:" كل ما كنتُ أفكر به هو الاستمتاع باللعب مع برشلونة تحت (19) عام، لقد حقّقتُ أرقامًا تاريخية عدة بسبب سني، لكن الأهم بالنسبة لي أن نُحقق الانتصارات ونستمتع بها".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد عصر غدا السبت في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.