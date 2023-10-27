نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على غرار برشلونة.. أخبار سارة في ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أخبار سارة وذلك قبل مواجهة نادي برشلونة في كلاسيكو الأرض غدا السبت والموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري.

أخبار سارة في ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو

وأكدت تقارير صحفية أن النجم خوسيلو ماتو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تعافى من دور البرد الذي تعرض له منذ الأيام الماضية وهو الأمر الذي أدى إلى غيابه عن مباراة سبورتنج براجا.

واوضحت أن اللاعب خوسيلو ماتو أصبح جاهزا للمشاركة مع نادي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو القادمة أمام برشلونة بعد شفائه من نزلة البرد الأخيرة.

وسوف تبدأ أحداث مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد غدا السبت في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب مونتجويك الأولمبي.