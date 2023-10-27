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أحمد جودة - القاهرة - تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بلاعبنا الدولي محمد صلاح، وذلك بعد ما يقدمه نجمنا المصري خلال الموسم الحالي مع الريدز في كل البطولات.

كلوب يتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة نوتنجهام ويوجه له رسالة غامضة

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز أمس على حساب تولوز، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: محمد صلاح أصبح لاعبا شاملا، وهو عندما كان شابًا كان سريعًا جدًا، يخترق الخطوط مع روما، كان دجيكو لاعب محطة وصلاح ينطلق، ومنذ اليوم الأول هنا كان عليه فعل أشياء مختلفة وتكيف مع ذلك بشكلٍ رائع هنا في البريميرليج.

وتابع: لا أعلم ولا أهتم بشأن الأرقام القياسية، ولكت لو كنت مهتمًا بذلك، فصلاح سسيكسر المزيد منها.

وأضاف يورجن كلوب: من الواضح أن صلاح يستمتع بالمجموعة حاليا، وأعتقد أن هذا شيء واضح، رأيته على مقاعد البدلاء، فهو يريد اللعب دائمًا، لكنه استمتع أيضا بمشاهدة الأولاد الآخرين، ثم لعب كبديل وسجل هدف، أنا سعيد حقًا من أجله، بالطبع كان رجلًا بالغًا بالفعل لفترة طويلة الآن، لكنه ينمو مع الدور الذي يلعبه لنا.