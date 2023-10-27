تشافي يكشف موقف المصابين ويعلق على مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على موقف مصابي البارسا قبل مواجهة ريال مدريد غدا السبت في الدوري الإسباني.

تشافي يكشف موقف المصابين

وقال تشافي في تصريحات صحفية له منذ قليل:- الحظوظ هي نفسها لكلا الناديين، إنها نسبة 50/50 لا يوجد مرشح مفضل على الإطلاق تقريبًا لا يمكنك التنبؤ بأي شيء، حسب خبرتي لا يمكن التنبؤ بالكلاسيكو".

وأكد:" تغير مدريد مقارنة بالعام الماضي إنهم يلعبون بمهاجمين اثنين أو ثلاثة يبرز فينيسيوس كثيرًا في العمق، سواء من الجناح أو من مركز 10 إنهم فريق قوي بخصائص كثيرة يجب الحذر منها".

وعن المصابين أوضح:" لقد فوجئت أيضًا، فاللاعبون الذين استبعدناهم ما زالوا يريدون التواجد هناك، لديهم مشاعر أفضل وسنرى كيف سيكون حالهم غدًا، علينا أن ننتظر لرؤية القائمة غدًا لنرى كيف يشعرون اليوم، رغبة الجميع في اللعب أمر رائع".

وتابع:" المشاركة في الكلاسيكو تعني الكثير، فالكل يريد اللعب فيه إنها فرصة كبرى، ونحن نصل في وقت جيد وأحاسيسنا جيدة كل شيء قابل للتحسن، نلعب هذه المباراة بعد انتصارين حققناهما، ونريد الفوز في هذا اللقاء لتحقيق دفعة أكبر من الثقة".