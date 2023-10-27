اتحاد الكرة يقترب من الاتفاق مع منتخب الإمارات الأولمبي لخوض مباراتين وديتين

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب مجلس إدارة اتحاد الكرة تحت إشراف جمال علام من الاتفاق مع منتخب الإمارات الأولمبي لخوض مباراتين وديتين في المعسكر القادم.

سبب اقتراب منتخب مصر الأولمبي من خوض مباراة ودية أمام الامارات

بسبب طلب الجهاز الفني بقيادة روجيه ميكالي في خوض مباريات ودية في المعسكر القادم استعدادًا للأولمبياد باريس 2024.

ينطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي معسكره منتصف شهر نوفمبر القادم استعدادًا للأولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية دولية استعدادًا للأولمبياد باريس.

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها في شهر يوليو من العام القادم.