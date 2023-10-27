نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأكد غياب نجم الإسماعيلي عن مباراة الداخلية بالدوري.. تعرف على بديله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب محمد مخلوف نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي عن مباراة فريقه المقبلة بعد تعرضه لإصابته في مباراة الدراويش السابقة أمام البنك الأهلي بالدوري العام.

بعد تأكد غياب نجم الإسماعيلي عن مباراة الداخلية بالدوري

حيث خرج نجم الدراويش من اللقاء الماضي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء وهو يعاني من تمزق بالعضلة الضامة.

وكان الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي قد أكد غياب محمد مخلوف عن الفريق لمدة اسبوعين متواصلين لأتمام عملية شفائه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة فريقه أمام الداخلية، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد إيهاب جلال للمباراة منذ الساعات الأولى من اليوم التالي لمباراة فريق الإسماعيلي السابقة أمام البنك الأهلي، نظرا لتحسين نتائج الفريق خلال المباريات المقبلة.

ويسعى جلال لتعويض غياب محمد مخلوف نجم الدراويش عن الفريق في لقائه المقبل أمام الداخلية، ويفكر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي في الدفع بمحمد حسن لاعب الفريق في المباراة المقبلة بدلا من محمد مخلوف.

وتحدث إيهاب جلال خلال تدريبات الفريق مع محمد حسن بشكل فردي من أجل الاعتماد عليه خلال المواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن ينطلق لقاء الاسماعيلي المقبل أمام الداخلية يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب السلام.