نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من تين هاج قبل مواجهة لاديربي ضد مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن مواجهة المان سيتي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تصريحات تين هاج قبل مواجهة مانشستر سيتي

وصرح المدرب: "كاسيميرو في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للديربي فهو ليس جاهزًا بنسبة 100٪".

وتابع عن راشفورد: "لدي إيمان قوي بأنه سيعود لتسجيل الكثير من الأهداف مرة أخرى".

وأكد: "إنها مباراة كبيرة للغاية، وكل الأنظار ستكون على هذه المباراة".

‏وبشأن قلة الأهداف أشار: "كانت هناك بعض الأمثلة هذا الأسبوع حيث يوجد الكثير من اللاعبين بالأمام ولا يمكننا التسجيل أو حتى التسديد على المرمى، نحن نقدم النصائح وأنا مقتنع مع جودة لاعبينا سيسجلون المزيد من الأهداف".

واتم حديثه: "نحن نبعد بفارق 6 نقاط عن السيتي، وعلينا اللحاق بهم، نعلم أنه يتعين علينا أن نجعل الفريق يتقدم، وأن نجعله يتطور، وعلينا العمل على ذلك".