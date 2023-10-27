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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد مرانه الأساسي الأخيــر قبل مواجهـة أســوان الأحد، على ستـاد زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة السـادسـة من دوري المحترفيـن.

غزل المحلة يخوض مرانه الأساسي الأخير قبل مواجهة أسوان



ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانًا خفيفًا صباح الغد، قبل التوجــه إلى مطار القـاهرة لاستقلال طائرة أسـوان.

وكان غزل المحلة قد تعادل مع مكادي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب زعيم الفلاحين.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين غزل المحلة وأسوان في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة الأحد المقبل على ملعب أبناء الجنوب.



وتنقل مباراة غزل المحلة وأسوان من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.