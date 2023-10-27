تعليق مثير من جوارديولا قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الديربي

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بتصريح مثير قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الديربي.

ويلتقي المان سيتي بنظيره فريق مانشستر يونايتد مساء الأحد القادم ضمن منافسات الجولة

العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جوارديولا يعلق على مواجهة مانشستر يونايتد

وصرح:" الديربي أمر مميز لجماهيرنا، هي ليست مباراة مثل نهائي كأس الاتحاد أو المباريات الأخيرة في الموسم، والتي تحدد الفوز بالدوري الممتاز، نحن لعبنا تسع مباريات وما زال هناك 87 نقطة، علينا التركيز".

وتابع:" ما يمثلنا هو ذهاب مايك سامربي إلى أولد ترافورد بالنيابة عن مانشستر سيتي، لدينا الكثير من الاحترام لمانشستر يونايتد وخاصة إلى السير بوبي تشارلتون، سنظهر احترامنا، سنكون متواجدين".

واتم حديثه عن جريليش: " الخطة هو اللعب مثل ما فعل في سويسرا، أثق به كثيرًا، ونعرف قدرته، هو عليه القتال مع زملائه لكي يلعب كثيرًا وفي كل مباراة، أنا سعيد جدًا بالمباراة التي قدمها".