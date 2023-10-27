نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن تعيين أمين عمر حكمًا لمباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم أمين عمر حكمًا لمباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في الدوري الإفريقي.

الوداد المغربي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي

استأنف نادي الوداد المغربي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في الدوري الإفريقي.

ونجح الوداد المغربي في الصعود إلى دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي عقب فوزه على انيمبا النيجيري بثلاثية دون رد بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.