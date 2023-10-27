نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو فحصنا محمد صلاح سنجد مفاجأة.. يورجن كلوب يُعلق على مستوى الفرعون المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بنجم الفريق محمد صلاح عقب تسجيله لهدف في انتصار الريدز على تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي مساء أمس الخميس.

يورجن كلوب يُعلق على مستوى محمد صلاح

وقال كلوب:" صلاح يتصرف خارج الملعب كرجل ناضج، لمن داخله لا يزال شابا، إنه في حالة بدنية رائعة، أعتقد أنه إذا قمنا بفحصه فإن غالبية العظام تكون في عمر 19 أو 20 عام".

وأضاف:" صلاح لديه فهم للعبة نحاول أن نشرحه للاعبين الشباب بالفريق، الجميع يعرف الكثير عن كرة القدم، مع نهاية مسيرته في عمر 35 لكن كلما تمكنت من الحصول على تلك المعلومات في وقت مبكرة قستصبح أكثر فائدة".

وواصل:" هو يفهم المساحات بشكل أفضل بكثير فهو يعرف كيف يتعامل اللاعبون معه وان لم يتمكن من التسجيل فهو مازال يشكل تهديدا، هذا مهم للغاية، لا استطيع مقارنته بلاعبين آخرين يبلغون من العمر 30 عامًا، لأنني لا أعتقد أنه كذلك من الناحية البيولوجية ".

وعن تحطيمه لرقم هنري كأثر لاعب من الدوري الانجليزي مسجل في البطولات الأوروبية قال:" ربما صلاح كان سيحطم الكثير من الأرقام لو كان مهتمًا بذلك، لأنني في بعض الأحيان استبعده من المباريات عندما كان بإمكانه تحطيم رقما ما، لم يكن الأمر مقصودا من جانبي ولكن لست مهتما بجزئية الارقام ".

وأكمل:" مو حطم رقم هنري أمام تولوز ولو لم يكن حطمه لكان سيقوم بالأمر خلال اسبوعين أو ثلاثة، صلاح لاعب جيد".

واختتم:" نحن نقدره وسنقدره أكثر بعد مسيرته عندما ندرك أننا رأينا شيئا مميزا حقا ".

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الخامس لليفربول أمس على فريق تولوز الفرنسي، ووصل اللاعب إلى الهدف رقم 43 في البطولات الأوروبية، محطما رقم أسطورة ارسنال تيري هنري صاحب ال42 هدف.