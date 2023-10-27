نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الاهلي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام من الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، عبر قناة SSC الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.