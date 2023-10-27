لو كنت مهتمًا بذلك.. تعليق يُثير الجدل من كلوب على أرقام محمد صلاح القياسية

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أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن أرقام محمد صلاح القياسية عقب تحطيمه رقم هنري أمس.

تعليق يُثير الجدل من كلوب على أرقام محمد صلاح القياسية

وقال كلوب: "ربما صلاح كان سيحطم الكثير من الأرقام القياسية لو كنت مهتمًا بذلك، لأنني في بعض الأحيان استبعده من مباريات كثيرة كان من الممكن أن يكثر فيها رقم قياسي جديد، ولكن الأمر لم يكن مقصودًا من جانبي ولكن لست مهتمًا بجزئية الارقام".

وأضاف: "حطم رقم هنري أمام تولوز ولو لم يكن حطمه أمس لكان سيقوم بالأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة صلاح لاعب جيد ".

واختتم: "نحن نقدره وسنقدره أكثر بعد مسيرته عندما ندرك أننا رأينا شيئا مميزا حقا".

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الخامس على نظيره تولوز الفرنسي الأمس، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وحطم صاحب ال31 عام رقم تيري هنري القياسي كأكثر لاعب من الدوري الانجليزي سجل في البطولات الأوروبية برصيد 43 هدفًا، متخطي رثم أسطورة ارسنال بهدف.