نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. بيراميدز يتقدم علي المصري بهدف بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم بيراميدز علي نظيره المصري بهدف مقابل لاشئ في المباراة المقامة بينهما حاليا علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

بيراميدز يتقدم على المصري بهدف نظيف

شهدت الدقائق الأولي من هذا اللقاء عدة هجمات للفريق البورسعيدي شكلت خطورة علي دفاعات فريق بيراميدز.



حاول المصري من اختراق خطوط دفاع فريق بيراميدز في عدة محاولات في الدقيقة 8 بالشوط الأول ولكن لم تنجح بالوصول إلى شباك مرمي بيراميدز



وأجري علي ماهر المدير الفني للمصري بتعديل اضطراري في تشكيل المصري بتواجد حسام جريشة بدلا من فخر الدين يوسف وذلك اصابته خلال فترة الاحماء لينضم إلى قائمة البدلاء

احرز بيراميدز هدفه الأول في الدقيقة 47عن طريق فيستون ماييلي

تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز

وجاء تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة ، ايزي ايميكا ، محمد الشامي ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: مروان حمدي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، حسن علي ، أمادو باه، اسلام عطية، حسام جريشة، غيلاس جناوي، ليستويل أمانكونا





محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والمصري‎‎‎

ويدير هذا اللقاء الطاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.



ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وتنقل هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 على الهواء مباشرة الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.