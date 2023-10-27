نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاهلي اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن السعودي؟

تذاع أحداث مباراة الهلال ضد نظيره الأهلي عبر قناة SSC1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

من هو معلق مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن السعودي

اسندت مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية مهمة التعليق للمعلقين فارس عوض، مدحت شلبي، فهد عريشي للتعليق عن أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن السعودي.

ما موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نادي الأهلي مساء اليوم الجمعة 27 اكتوبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي المباراة المرتقبة بين نادي الهلال ضد نظيره الأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين.