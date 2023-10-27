نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الهلال والاهلي في دوري روشن قبل قمة اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، قبا مواجهة الهلال ضد نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023. موقف الهلال والأهلي من دوري روشن السعودي يحتل نادي الهلال المركز الأول برصيد 26 نقطة، بينما ياتي نادي الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الهلال، 26 نقطة التعاون، 24 نقطة النصر، 22 نقطة الأهلي، 22 نقطة الاتحاد، 21 نقطة الفتح، 20 نقطة الاتفاق، 17 نقطة الفيحاء، 14 نقطة ضمك، 13 نقطة الوحدة، 13 نقطة الشباب، 12 نقطة الرياض،11 نقطة الخليج، 10 نقاط الأخدود، 7 نقاط الطائي، 7 نقاط أبها، 7 نقاط الحزم، 7 نقاط الرائد، 5 نقاط تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر ssc الرياضية السعودية "SSC sports" وبعض القنوات المفتوحة الناقلة. قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نيل سات - تردد 12523 - الإستقطاب عمودي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 3/4 قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات - تردد 11747 - الإستقطاب عمودي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 5/6