نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس يستقر على تشكيل الهلال لمواجهة اهلي جدة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام من الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، عبر قناة SSC الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش.