نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-10-2023 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الجمعة والموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوى نظيره فريق ساليرنيتانا اليوم الجمعة في مباريات الدوري الإيطالي وهي المباراة الوحيدة فقط التي سوف تقام اليوم في الجولة العاشرة.

وتبدأ أحداث هذه المباراة مساء اليوم على ملعب جنوى في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوى في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد فريق ساليرنيتانا في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.

وتذاع مباراة ساليرنيتانا ضد نظيره فريق جنوى عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي.