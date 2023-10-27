نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الهلال في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام من الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، عبر قناة SSC الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: الحريجي، إيبانيز، عبد الباسط هندي، العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي، محمد المجحد، جابري فيجا.

خط الهجوم: فراس البريكان، روبرتو فيرمينو، رياض محرز.