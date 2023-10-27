موعد مباراة جنوى ضد ساليرنيتانا اليوم الجمعة في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوى مع نظيره فريق ساليرنيتانا اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لهذا الموسم.

موعد مباراة جنوى ضد ساليرنيتانا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوى ضد نظيره فريق ساليرنيتانا اليوم الجمعة والموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب الفريق الأول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق جنوى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق ساليرنيتانا المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة فريق جنوى ضد ساليرنيتانا اليوم الجمعة في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.