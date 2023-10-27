نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر الدوري السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية، موعد انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي "الدوري السعودي للمحترفين" موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي

— الرائد ضد الفتح «الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».

— الطائي ضد الرياض «الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».

— الهلال ضد الأهلي «الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الجمعة

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26، ويحتل فريق التعاون وصافة الجدول برصيد 24 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وجاء الترتيب كالآتي:-

1- الهلال، 26 نقطة.

2- التعاون، 24 نقطة.

3- النصر، 22 نقطة.

4- الأهلي، 22 نقطة.

5- الاتحاد، 21 نقطة.

6- الفتح، 20 نقطة.

7- الاتفاق، 17 نقطة.

8- الفيحاء، 14 نقطة.

9- ضمك، 13 نقطة.

10- الوحدة، 13 نقطة.

11- الشباب، 12 نقطة.

12- الرياض، 11 نقطة.

13- الخليج، 10 نقاط.

14- الأخدود، 7 نقاط.

15- الطائي، 7 نقاط.

16- أبها، 7 نقاط.

17- الحزم، 7 نقاط.

18- الرائد، 5 نقاط.