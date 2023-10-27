ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل مباريات الجولة العاشرة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة من الكالتشيو.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم اليوم الجمعة بمواجهة فريق جنوى ضد نظيره فريق ساليرنيتانا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات الجولة العاشرة

وإليكم جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة اليوم الجمعة والموافق 27 من شهر أكتوبر الحالي:

1 إنتر ميلان، 22 نقطة.

2 ميلان، 21 نقطة.

3 يوفنتوس، 20 نقطة.

4 نابولي، 17 نقطة.

5 فيورنتينا، 17 نقطة.

6 أتالانتا، 16 نقطة.

7 روما، 14 نقطة.

8 بولونيا، 14 نقطة.

9 لاتسيو، 13 نقطة.

10 ليتشي، 13 نقطة.

11 مونزا، 12 نقطة.

12 فروزينوني كالتشيو، 12 نقطة.

13 ساسولو، 10 نقاط.

14 تورينو، 9 نقاط.

15 جنوى، 8 نقاط.

16 هيلاس فيرونا، 8 نقاط.

17 إمبولي، 7 نقاط.

18 أودينيزي، 6 نقاط.

19 ساليرنيتانا، 4 نقاط.

20 كالياري، 3 نقاط.