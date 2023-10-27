مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يؤجل أول اجتماعته

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب تأجيل الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ليقام يوم الاثنين القادم بدلا من يوم الأحد القادم.

حسين لبيب يوزع على أعضاء مجلس الإدارة بعض الملفات والأدوار

وزع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بعض الملفات والأدوار على أعضاء مجلس الإدارة ومنها ملف كرة القدم مع الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد.

وتسلم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب النادي منذ أيام قليلة من الدكتور عماد البناني رئيس لجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وقتها.

ونجح الكابتن حسين لبيب في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على منصب رئيس والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية في مقر القلعة البيضاء.