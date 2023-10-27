نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقوبة في انتظار مروان حمدي بعد البصق على جماهير المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر مروان حمدي مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، في لقطة غير احترافية لحظة تبديله في مباراة فريقه أمام بيراميدز المقامة بينهما حاليا على ملعب برج العرب ضمن فعاليات الدوري الممتاز.

التقطت عدسات الكاميرات مروان وهو يبصق على جماهير المصري عند استبداله، مما يعرض اللاعب للعقوبة من إدارة ناديه.



تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز

وجاء تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة ، ايزي ايميكا ، محمد الشامي ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: مروان حمدي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، حسن علي ، أمادو باه، اسلام عطية، حسام جريشة، غيلاس جناوي، ليستويل أمانكونا





محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والمصري‎‎‎

وأدار هذا اللقاء الطاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.

ونقلت هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 على الهواء مباشرة الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.