نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها ديربي السعودية.. القنوات الناقلة لأهم مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفصلنا ساعات قليلة فقط عن العديد من المباريات القوية التي ستقام اليوم الجمعة 27 أكتوبر، في مختلف البطولات والدوريات حول العالم.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات اليوم ومعلقوا هذه المواجهات قبل ساعات قليلة فقط من انطلاقها.

أهم مباريات اليوم حول العالم

ومن أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات والبطولات هي مباراة فريق الهلال ضد نظيره أهلي جدة، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستذاع مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم في منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة SSC Spotrs HD1 بتعليق فارس عوض ومدحت شلبي، وعلى قناة SSC SD1 بتعليق فهد عريشي.

وثاني المباريات الهامة التي ستلعب اليوم، هي مباراة فريق كريستال بالاس ضد نظيره توتنهام هوتسبير، في افتتاح الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس اليوم، في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حسن العيدروس.

وثالث المباريات الهامة اليوم الجمعة والتي ستنطلق بعد ساعتين تقريبا من الآن، مباراة فريق الزمالك ضد نظيره إنبي، في منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد إنبي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.