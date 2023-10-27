نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز بيراميدز علي نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.



وأجري علي ماهر المدير الفني للمصري بتعديل اضطراري في تشكيل المصري بتواجد حسام جريشة بدلا من فخر الدين يوسف وذلك اصابته خلال فترة الاحماء لينضم إلى قائمة البدلاء

بيراميدز يفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين



شهدت الدقائق الأولي من هذا اللقاء عدة هجمات للفريق البورسعيدي شكلت خطورة علي دفاعات فريق بيراميدز.

حاول المصري من اختراق خطوط دفاع فريق بيراميدز في عدة محاولات في الدقيقة 8 بالشوط الأول ولكن لم تنجح بالوصول إلى شباك مرمي بيراميدز.

احرز بيراميدز هدفه الأول في الدقيقة 47عن طريق فيستون ماييلي

وفي الشوط الثاني احرز بيراميدز هدفه الثاني بالدقيقة 48 من خلال تسديدة قوية من مصطفي فتحي لتسكن شباك مرمي الفريق البورسعيدي.

حصل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بينما حصل اسلام عطيه لاعب المصري علي بطاقة صفراء اخري في الدقيقة 61.

أجري المصري بتغيير بمشاركة الياس الجلاصي بدلا من مروان حمدي في الدقيقة 76

احرز المصري الهدف الأول في الدقيقة 82 عن طريق محمد الشامي

سجل بيراميدز هدفه الثالث في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب فيستون

احرز المصري الهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق الياس قناوي

اجري المصري تغييره الثالث بمشاركة حسن علي بدلا من محمود حمادة في الدقيقة 92

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة ليتصدر جدول الدوري بينما يتجمد رصيد المصري إلى 9نقاط ليحتل المركز الثالث.

تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز

وجاء تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة ، ايزي ايميكا ، محمد الشامي ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: مروان حمدي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، حسن علي ، أمادو باه، اسلام عطية، حسام جريشة، غيلاس جناوي، ليستويل أمانكونا





محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والمصري‎‎‎

وأدار هذا اللقاء الطاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.

ونقلت هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 على الهواء مباشرة الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.