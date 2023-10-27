ماييلي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمصري

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أحمد جودة - القاهرة - اختير فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، لنيل جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام النادي المصري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمصري

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة ٣-٢ ليضيف إلى رصيده ٣ نقاط جديدة برصيد ١٣ نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.

وقدم ماييلي المهاجم الدولي الكونغولي مباراة قوية للغاية وسجل هدفين من أهداف بيراميدز الثلاثة، وساعد الفريق في تحقيق الفوز الرابع على التوالي والاستمرار في قمة جدول الترتيب.