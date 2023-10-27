نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري المرتبط.. "سلة الزمالك" يهزم طلائع الجيش 63 - 48 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18عاما، في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجه 63 - 48 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدور التمهيدي بدوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:-

16 - 14

31 - 23

42 - 31

63 - 48

ويقع فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثالثة بجانب فرق؛ "هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش".

يذكر أن فريق "سلة الزمالك" فاز أمس على نظيره هليوبوليس بنتيجه 75/46 في الجولة الثانية من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي "سلة الزمالك" يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الأوليمبي على صالة نادي سموحة بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويقود الفريق كل من؛ توني ميشيل مديرا فنيا وهاني عبدالعزيز مديرا إداريا.

