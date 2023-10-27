نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعتذر لجماهير المصري بعد تصرف مروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم علي ماهر المدير الفني للنادي المصري اعتذار لجماهير القلعة الخضراء بعد تصرف مروان حمدي نجم الفريق البورسعيدي الغير لائق أثناء المباراة التي جمعت فريقه مع بيراميدز في الجولة الخامسة.

علي ماهر يعتذر لجماهير المصري

طالبت جماهير المصري مجلس ادارة النادي المصري بمعاقبته مروان حمدي لما بدر منه من تصرف سيئ لم يحدث من قبل اي لاعب يرتدي قميص الفريق البورسعيدي.

ظهر مروان حمدي مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي في لقطة غير احترافية لحظة تبديله في مباراة فريقه أمام بيراميدز.

التقطت عدسات الكاميرات مروان وهو يبصق على جماهير المصري عند استبداله، مما يعرض اللاعب للعقوبة من إدارة ناديه.

حقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة ٣-٢ ليضيف إلى رصيده ٣ نقاط جديدة برصيد ١٣ نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.