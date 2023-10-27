نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهند لاشين: المباراة كانت صعبة ولكن بيراميدز كان الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر مهند لاشين نجم وسط نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري ومواصلة التواجد في صدارة جدول الترتيب.

ماذا قال مهند لاشين بعد فوز بيراميدز أمام المصري

أضاف نجم بيراميدز أن المباراة كانت صعبة للغاية ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء وسيطر على مجريات اللعب واستحق الفوز والثلاث نقاط.

أوضح لاشين أن بيراميدز يلعب كل مباراة من أجل الفوز والثلاث نقاط في كل لقاء يخوضه لأن بيراميدز فريق كبير ويلعب على لقب الدوري وكذلك جميع البطولات الأخرى التي يشارك فيها واللاعبون أمامهم هدف واحد وهو حصد كل البطولات وبالتالي لا بد من الانتصار في جميع أي لقاء يخوضه الفريق سواء محليا أو قاريا.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة ٣-٢ ليضيف إلى رصيده ٣ نقاط جديدة برصيد ١٣ نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.