نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز أمام المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والحفاظ على قمة ترتيب الدوري، موضحا أن المصري فريق محترم وقوي وقدم مباريات قوية وبيراميدز يرغب في أن يسير بخطى ثابتة دائما وأن يكون في القمة بشكل كامل من البداية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة ٣-٢ ليضيف إلى رصيده ٣ نقاط جديدة برصيد ١٣ نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.

تصريحات محمود فتح الله

أوضح فتح الله أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين على ضرورة عدم تكرار سيناريو المواسم السابقة وخسارة نقاط في مباريات في المتناول وبالتالي الفريق يلعب كل اللقاءات بهدف واحد وهو الفوز سواء محليا أو قاريا، ولا بد من التطور من مباراة لأخرى رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات مؤخرا.

أكد المدرب أنه لا بد وأن يوجه التحية للاعبين على الروح العالية والانتصارات المهمة لأنه في ظل الغيابات الكبيرة والمؤثرة فإن المجموعة الموجودة يثق الجهاز الفني فيها كثيرا ولديها القدرة على تحقيق شيء مميز هذا الموسم، وهدفنا واضح هذا الموسم وهو التتويج بالألقاب.