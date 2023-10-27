نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه فريق برشلونة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في السابعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو.

خط الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - فيران جارسيا - لوكاس فاسكيز - روديجير - ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشاوميني.

خط الهجوم: فنيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيليو - إبراهيم دياز.