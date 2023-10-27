نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيستون ماييلي يخطف الأنظار في مباراة بيراميدز أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، الأنظار في المباراة التي جمعت فريقه أمام النادي المصري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري النيل.

الكونغولي استطاع ترك بصمة إيجابية في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدفين للمصري، بعد تسجيل هدفين في المباراة.

احتفال من أجل دعم فلسطين

لكن لم ينال الكونغولي الإشادة فقط على أدائه، بل في احتفاله بهدف الأول بعلامة الانتصار دعما للقضية الفلسطينية.

ولاقى الاحتفال إشادة كبيرة وجهت للاعب حول تفاعله مع الأحداث، واستهجان جماهيري اتجاه ناديه حول التجاهل المستمر لدعم فلسطين.

وقبض بيراميدز على الصدارة بهذه النتيجة، بعد انطلاقة متعثرة الجولة الأولى، وفوز في الأربع جولات الماضية.