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أحمد جودة - القاهرة - تعادل مثير للواسطى مع تليفونات بني سويف بالقسم الثاني

تعادل الفريق الكروي الأول بنادى الواسطى أمام ضيفه تليفونات بنى سويف دون أهداف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ستاد الواسطى الرياضى ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ' ب '.

انحصر اللعب فى وسط الملعب على مدار شوطى المباراة وشهدت المباراة عدة فرص على مرمى الفريقان تعامل معاها مدافعى الفريقان وحراس المرمى بشكل جيد.

الواسطى بقيادة مديره الفنى على حسن لعب المباراة بتشكيل مكون من..

أحمد زكريا وذياد محمود وأحمد حمدى وأحمد محمد نصر ومحمد بيومى ومحمد سعيد وطارق جمال ومحمد حسين وأحمد اشرف ومحمد بكر.

فيما خاض التليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد ثابت المباراة بتشكيل مكون من..

حسن ثروت ومحمد ناصر ولؤى مهند وسيف الدين مجدى وشادى محمد وديارا كويتى وعبد الرحمن أسامة وعبد الرحمن جمال ومصطفى هشام ومحمد حمادة وصامويل اوتو.



وأجرى الواسطى تغييرات بنزول كلا من احمد هانى وعمرو عبادى ومحمود أمين ومحمد أحمد بدلا من احمد اشرف ومحمد بكر وطارق جمال ومحمد بيومى.

فيما أجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من، محمد هانى وأحمد توبة وأحمد خالد ومحمد خليل ويوسف مصطفى بدلا من مصطفى هشام ومحمد حمادة وعبد الرحمن جمال وديارا كويتى ومحمد خليل.

وحصل كلا من محمد بيومى وأحمد حمدى وذياد محمود لاعبي الواسطى ومحمد خليل لاعب التليفونات على الكارت الاصفر فيما طرد صامويل اوتو لاعب التليفونات بعد حصوله على الكارت الاصفر الثانى.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد محمود وعاونه هشام ربيع وعبد الله عبد الفتاح وراضى ضرار حكما رابعا ومحمد طه مراقب حكام ومحمد نصر مراقب مسابقات

التعادل رفع رصيد الواسطى إلى نقطتين، فيما أصبح رصيد التليفونات نقطة وحيدة.