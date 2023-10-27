نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شكرا لحسن تعاونكم معنا".. مقلب سعودي لنجم منتخب إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة نادي الاتفاق السعودي في الساعات الماضية، مصير أحد الصفقات الهامة والتي كانت تترقبها الجماهير السعودية، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وكان مسؤولو الاتفاق، قد نجحوا في ضم هذا الثلاثي العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في مقدمتهم جوردان هندرسون لاعب خط وسط ليفربول ومنتخب إنجلترا، وموسى ديمبيلي نجم فريق ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر، بجانب الاسكتلندي جاك هيندري لاعب كلوب بروج البلجيكي هو الصفقة الثالثة بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

الاتفاق يوجه الشكر لـ لينجارد

وقررت إدارة الاتفاق مؤخرا، التراجع عن فكرة التعاقد مع الإنجليزي جيسي لينجارد، نجم نادي نوتنجهام فورست السابق ومانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجاء ذلك بعد موافقة الفريق السعودي على المشاركة في تدريب الفريق بالشهر الماضي، لاستعادة مستواه الفني والبدني بعد انتهاء فترة القيد الصيفي واللاعب لم يوقع لأي فريق.

وجاء سبب صرف الاتفاق النظر عن التعاقد مع الجناح الإنجليزي، هو المطالب المادية المبالغ فيها، ليتم توجيه الشكر له عبر بيان رسمي جاء فيه:" الاتفاق يشكر اللاعب لينغارد على الفترة التي قضاها في تدريبات فارس الدهناء، نود أنّ نشكر اللاعب على فترته مع الفريق الأول، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المُقبلة".