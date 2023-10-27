نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يدور في عقل أنشيلوتي؟.. تشكيل وتكتيك ريال مدريد المنتظر أمام برشلونة بكلاسيكو الأرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا شىء يعلو فوق صوت كلاسيكو الأرض، الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا

يلتقي برشلونة مع ضيفه ريال مدريد غدا السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم، في ظل الإصلاحات الحالية في كامب نو.

كيف سيواجه أنشيلوتي برشلونة في الكلاسيكو؟

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على التشكيل والتكتيك الذي سيواجه بِه البلوجرانا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يدرس بشكل كبير الاعتماد على الضغط العالي منذ بداية المباراة، بالإضافة إلى الاعتماد على خطة 4-3-3.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.