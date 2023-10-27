ما هي غيابات برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره ريال مدريد، في قمة الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد غدا السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

غيابات برشلونة أمام ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة سيفقد 3 لاعبين أمام الفريق الملكي في كلاسيكو الأرض، حيث سيغيب كل من جول كوندي وسيرجي روبيرتو وبيدري بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي ورافينيا وفرينكي دي يونج سيكونوا لديهم الفرصة في التواجد أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.