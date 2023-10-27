نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات يناير.. 20 مليون جنيه تفصل الأهلي عن توقيع "فيراري منتخب مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، مصير أحد الصفقات الهامة التي تخطط القلعة الحمراء، لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وجاءت تلك الخطوة بعد توصية السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفارس الأحمر، بعد إعجابه بمستوى أحد نجوم منتخب مصر.

سعر بيع عمر كمال للأهلي

وأبدى مسؤولو الأهلي في الفترة الأخيرة، رغبتهم في التعاقد مع الظهير والجناح الأيمن لفريق فيوتشر، عمر كمال عبدالواحد، خلال انتقالات يناير القادمة.

كما حسم اللاعب سابقا موقفه من تجديد عقده مع فيوتشر، بأنه سيكون الموسم الأخير له مع النادي، خاصة بعد وصول عروض من الأهلي والزمالك، الذي فتح باب مفاوضات من جديد مع اللاعب.

وتطالب إدارة فيوتشر بالحصول على 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين على سبيل الإعارة، للحصول على توقيع نجم الفريق بيناير المقبل.