نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات قوية لثلاثي حراس الأهلي قبل مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بالتدريبات الجماعية بالكرة وذلك خلال المران الأول للأهلي في جنوب إفريقيا.

تدريبات قوية لثلاثي حراس الأهلي

وخاض الأهلي فقرة إحماء بدني قبل انطلاق المران وأعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ركز فيه الجهاز الفني على الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا أمس، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات تخللها ترانزيت في نيروبي بدولة كينيا، ثم قطعت البعثة المسافة من مطار جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا واستغرقت ما يقرب من ساعة.