نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي غيابات ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، موعدًا ناريًا مع نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

يلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره الملكي غدا السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.

غيابات ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو

يفقد الريال عدة لاعبين أمام برشلونة في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، حيث سيغيب عن الفريق الملكي كل من تيبوا كورتوا وإيدير ميليتاو وسيبايوس وأردا جولر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ألابا، كامافينجا.

في خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.