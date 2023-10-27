نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توت عنخ آمون يسحق سموحة والأميرية يقسو على المقاولون في الدوري الممتاز للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت عصر اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز المصري لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، ذلك بإقامة 8 مباريات غدًا في تمام الساعة 4 مساءًا.

نتائج مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية

وشهدت مواجهات الجولة الثانية مباراة قوية بين فريق وادي دجلة حامل لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية الذي استطاع تحقيق الفوز بهدف نظيف على فريق المعادي واليخت صاحب الأرض، ونجح فريق النادي المصري حصد أول ثلاث نقاط له على حساب فريق دلفي السكندري بعد فوز الفريق البورسعيدي بهدف للا شئ.

وكما فاز بيراميدز على فريق البنك الأهلي بثمانية أهداف مقابل لا شئ، وحقق طلائع الجيش الفوز الأول له في الدوري الممتاز على حساب فريق المجد السكندري بثلاثية نظيفة، وحقق فريق توت عنخ آمون فوزًا عريضًا على سموحة بنتيجة 11-0.

كما استطاع فريق زد اف سي تحقيق فوزًا كبيرًا على فريق اتحاد بسيون بخماسية نظيفة، وسقط فريق المقاولون العرب فريسة سهلة لفريق مركز شباب الأميرية الذي استطاع تحقيق الفوز على سيدات ذئاب الجبل بسباعية نظيفة، وتعادل فريق الطيران مع فيوتشر بهدف لكلا منهما.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.