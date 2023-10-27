الرياضة

مدرب كايزر تشيفز يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" توقعاته لمباراة الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كيفين جونسون، مدرب الأهلي وصن داونز السابق، والمدير الفني الحالي لفريق كايزر تشيفز، عن توقعاته للمباراة التي ستجمع بين الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا.

تصريحات كيفين جونسون حول وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، يوم الأحد المقبل، في الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الافريقي.

وقال جونسون في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: مباراة ستكون صعبة بين فريقان عملاقان في القارة السمراء، وأعتقد أن الأهلي لن يخسر بنتيجة كبيرة مثلما حدث في اللقاء الأخير بينهما في بريتوريا.

وأضاف: صعب توقع تلك المباريات، ولكن الأهلي دائما قادر على الانتصار في أي ملعب أمام اي منافس، وصن داونز أيضا يمتلك نصف قوته من ملعبه أمام المنافسين.

وتابع: أتوقع أن الفريق المتأهل من تلك المواجهة هو الأقرب لحصد لقب الدوري الافريقي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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