نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يفجر بشرة سارة لجماهير ريال مدريد قبل الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ان جود بيلينجهام سيشارك بشكل طبيعي في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة غدا السبت.

جاهزية بيلينجهام لمواجهة برشلونة

وتعرض بيلينجهام لإصابة في مباراة الفريق أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة:" الفريق متحفز لخوض لقاء الكلاسيكو، إنه ا مباراة مهمة، خاصة أن هذا الكلاسيكو الأول هذا الموسم، يكون هناك المزيد في الدور الثاني من الدوري وكأس السوبر وكأس ملك اسبانيا ودوري أبطال أوروبا".

واضاف:" بيلينجهام سيشارك غدا لإنه بخير وتعافى من الإصابة ".

وعن مركز الظهير الأيسر قال:" كامافينجا لديه أفضلية عن ميندي لإنه ارتاح أمام براجا في اللقاء الماضي، لكنني اثق في كل لاعبي الفريق، ومن سيشارك سوف يساهم بشكل جيد ".

وعن المباراة قال:" لقاء هام وثلاث نقاط مهمين، لكن الموسم طويل جدا ويجب أن نكون حاسمين دائما".

وتحدث عن برشلونة قائلًا:" إنه فريق عظيم ويتمتع بتنظيم جيد ويلعب معهم الشباب بجودة عالية ونتوقع برشلونة قوي كما هو المعتاد دائمًا ".

وأكمل:" احب جميع لاعبي برشلونة الشباب مثل لامين يامال وفيرمين لديهما مستقبل رائع، وايضا لدينا العديد من اللاعبين الشباب المميزين واحيانا ننسى ذلك".

وكشف دور مهم لداني كارفخال قائلا:" نسينا في السنوات الماضية أنه ذكي جدا داخل منطقة الجزاء، وأنه ينهي الفرص بشكل جيد برأسه، لقد غيرت دوره في الكرات الثابتة ".

ويقام الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة غدا السبت في الرابعة وربع عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة ال11 من مسابقة الدوري الاسباني.