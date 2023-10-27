نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي.. تعرف على 10 معلومات عن صن داونز الجنوب أفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، وذلك لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

تعرف على 10 معلومات عن صن داونز الجنوب أفريقي

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز 10 معلومات عن فريق صن داونز الجنوب أفريقي قبل مواجهة الأهلي في الثالثة عصر الأحد المقبل.

1- تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز الجنوب أفريقي 29.63 مليون يورو.

2- يبلغ متوسط أعمار لاعبي فريق صن داونز الجنوب أفريقي 28 عامًا.

3- يعد الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو القاطن في صفوف فريق صن داونز الجنوب أفريقي، أكبر لاعبي الفريق بواقع 38 عامًا.

4- يعتبر اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا

هداف الفريق في الدوري الجنوب أفريقي الممتاز بواقع 5 أهداف سجلها اللاعب وصناعة هدف لزملائه، على مدار 6 مباريات شارك فيها البرازيلي خلال 8 جولات من بطولة الدوري المحلي الجنوب أفريقي.

5- خسر فريق صنداونز كأس النخبة الجنوب أفريقي MTN 8، وذلك في المباراة النهائية التي جمعته أمام فريق أورلاندو بركلات الترجيح.

6- ودع فريق صن داونز الجنوب أفريقي بطولة تيليكوم نوك آوت، أمام فريق تي اس جالاكسي إف سي بركلات الترجيح.

7- خاض فريق صن داونز الجنوب أفريقي 8 مباريات في بطولة الدوري الجنوب أفريقي الممتاز، نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات.

8- يبلغ عدد المحترفين في صفوف فريق صن داونز الجنوب أفريقي 11 لاعبًا.

9- يعد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الـ36 عامًا، أصغر المدربين سنا في بطولة الدوري الأفريقي.

10- سجل لاعبو فريق صن داونز الجنوب أفريقي في آخر 10 مباريات لهم 17 هدفا، وعجزوا عن التسجيل في مباراتين.