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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)، يبحث عدد كبير من عشاق ومحبي نادي الزمالك عن كافة أخبار القلعة البيضاء، بعد تولى مجلس إدارة جديد لرئاسة نادي الزمالك.

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ويرغب جماهير وعشاق ومحبي نادي الزمالك، معرفة تفاصيل مجلس الإدارة الجديد وكيف تسلم المجلس قيادة الرسمية للقلعة البيضاء؟، بجانب الرغبة في معرفة اخبار النادي الأخيرة خلال الفترة الماضية.

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر موقع بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه، وفي هذا الإطار يجيب عن سؤال كيف تسلم حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد مكتبه، بعد رحيل مرتضى منصور، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟

فتح مكتب مرتضى منصور لتسليم حسين لبيب منصبه بهذه الطريقة

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومتصفح مقاطع الفيديو الشهير "يوتيوب"، يفيد بكيف تم فتح مكتب مرتضى منصور لتسلمه إلى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، ويتولى مهامه داخل النادي بشكل طبيعي.

حيث كان رحل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن النادي، دون تسليمه مفتاح مكتبه قبل الرحيل عن النادي، ليجأ المجلس الجديد لطريقة أخرى من أجل فتح المكتوب الخاص برئيس النادي الجديد.

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وظهر في الفيديو وجود أحد عمال النجارة، الذي يطرق على مكان مفتاح الباب بالمطرقة لفتحه دون الحاجة إلى مفتاح الباب بعد رحيل مرتضى منصور، وقام بكسر كالون الباب الخارجي ليفتح باب المكتب، ثم عاد ليطرق مرة أخرى على الباب الداخلي الآخر الذي يحمل الملفات لعدك طيب وجود المفتاح أيضًا كما ظاهر في الفيديو.



انتخابات نادي الزمالك 2023

وكانت انتهت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد 2023، لمدة 4 سنوات قادمة في مهمة قيادة القلعة البيضاء، يوم الجمعة الماضي 20 اكتوبر 2023.

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟

وتم الإعلان عن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، مطلع صباح يوم السبت الماضي 21 أكتوبر 2023، ونجحت القائمة الموحدة بالكامل في اكتساح عدد الأصوات، وتسيطر على كافة المناصب في مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد برئاسة حسين لبيب.

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مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد:-

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: حسين لبيب.

نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: هشام نصر.

أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك: حسام الدين المندوه.

أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن:-

أحمد سليمان.

عمرو أدهم.

هاني برزي.

هاني شكري.

حسين السيد.

محمد طارق.

أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن:-