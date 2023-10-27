الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة دوري نايل.

تفاصيل مران الإسماعيلي اليوم

خاض لاعبو نادي الإسماعيلي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة الداخلية في دوري نايل.

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالكامل برئاسة المهندس نصر أبو الحسن حضور مران نادي الإسماعيلي اليوم لموازرة الفريق قبل مواجهة الداخلية.

وقام لاعبو النادي الإسماعيلي بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة الداخلية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد السلام.