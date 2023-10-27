نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يبحث عن محو رقم سلبي أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهة قوية تنتظر الأهلي ومدربه مارسيل كولر أمام صن داونز، وذلك ضمن ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

السويسري رغم مسيرته القوية التي توجت فيها بعدة ألقاب، إلا أنه يمتلك رقم سلبي أمام ثلاث أندية واجهها خلال مسيرته مع القلعة الحمراء.

لا فوز أمام صن داونز

وواجه السويسري النادي الجنوب أفريقي مرتين، ضمن دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

المواجهتين واحدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، والأخرى خماسية مقابل هدفين، لتكون المواجهة الثالثة أمام صن داونز.

ولم يتفوق كولر على الثلاثي سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب إفريقي، فيوتشر، ليكون كامل تركيزه على محو الرقم السلبي في مواجهة الأحد المقبل.